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Barrio residencial Appartement a vendre a tel aviv kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
de
$5,60M
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ID: 37405
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tashah, 14

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Apartamento situado en la prestigiosa zona de Kikar Hamedina en Tel Aviv, en un pequeño edificio tranquilo. Apartamento luminoso y espacioso, totalmente amueblado (posibilidad de quitar muebles). Bri/miklat en el edificio. 85 m2 grabados, 104 m2 en superficie real. 4 habitaciones, 2 baños, 3a planta con ascensor. Arnona: 550 Cargos de copropiedad (Vaad Bayit): 300 .

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Tel-Aviv, Israel
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