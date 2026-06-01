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Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$818,800
1/6/26
$818,800
31/5/26
$816,500
;
2
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ID: 37307
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

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Apartamento de 4 habitaciones 80m2, Kiryat Hayovel, Jerusalén 10a planta, trabajo que se planea Salón, comedor, 1 cocina 3 dormitorios, 1 baño, 1 ducha, 2 aseos Aire acondicionado salón, ducha, balón de agua caliente, radiadores, persianas de rodillos Puerta blindada, ascensor Precio: 2.300.000 sh

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Jerusalén, Israel
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