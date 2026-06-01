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Barrio residencial Residence aquarelle ganei b

Eilat, Israel
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1/6/26
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ID: 37200
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat
  • Dirección
    Lotus

Sobre el complejo

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En el distrito de Ganei Bet de Eilat, en la prestigiosa residencia Aquarelle, en el borde del desierto y el Mar Rojo, edificio boutique con ático en venta frente al valle. Este edificio consta de 2 niveles: - Un ático en la primera planta con entrada privada: 140 m2 espacio habitable, 4 dormitorios + azotea de 140 m2 con jacuzzi frente a una vista paradisíaca. - Planta baja de jardín con entrada privada: 140 m2 de espacio habitable en un nivel con jardín de 250 m2, piscina privada en forma de caracol y 4 dormitorios. Cada nivel tiene su propia entrada privada y se puede vender por separado o en un solo lote. Precio del jardín : 3750000 NIS Precio de la casa : 3650000 NIS

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Eilat, Israel
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