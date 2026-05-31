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Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel

Tel-Aviv, Israel
de
$1,93M
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3
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ID: 37534
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Basel

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Hermosas 3 habitaciones en construcción en un edificio completamente nuevo en la popular zona de Basilea en Tel Aviv. Servicios de alto nivel. Techos altos de 2.9m. Entrega en 5 meses, vendida con un sótano.

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