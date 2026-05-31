  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Jerusalén, Israel
de
$1,60M
;
Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
1
Dejar una solicitud
ID: 37897
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Peretz Bernshtein, 8

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Cerca de Beit Vegan, en el corazón de Ramat Charet. Muy raro y único en el mercado! En una pequeña calle tranquila, cerca de supermercado y transporte. Duplex Cottage completamente renovado con acabados de calidad y muebles muy elegantes. Hermoso salón luminoso, cocina moderna y espaciosa, terraza de unos 20 m2 totalmente Soucca con vista verde y sin obstáculos. Planta 1: salón con acceso a la terraza, cocina y habitación de invitados con ducha. Planta 2: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con ducha, un baño adicional y una zona de lavandería. Parquet en las habitaciones, 3 aseos, absoluta calma, total privacidad y ambiente verde.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,08M
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$4,40M
Barrio residencial Investissement herzliya
Herzliya, Israel
de
$990,450
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Eilat, Israel
de
$1,30M
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,16M
Está viendo
Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,60M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
de
$17,75M
Venta – Productos excepcionales, únicos en el mercado American Colony District – Tel Aviv–Jaffa En un edificio muy alto con patio interior, gimnasio y sala de tenis de mesa, descubra un apartamento absolutamente único, que ofrece unas vistas panorámicas tranquilas y espectaculares del mar …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mini penthouse magnifique
Barrio residencial Mini penthouse magnifique
Jerusalén, Israel
de
$1,60M
Excepcional ático con vistas impresionantes! Descubra este espléndido 4 habitaciones de 117 m2, diseñadas con cuidado y refinamiento, combinando lujo, comodidad y materiales de alta calidad. Una enorme terraza de 25 m2 frente al cielo ofrece una vista sin obstáculos y baña el apartamento c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Ra'anana, Israel
de
$1,27M
Bonito apartamento en el centro de Raanana. Bar Ilan Street. Idealmente colocado. Cerca de todas las tiendas y transporte. Muy espacioso. 130 m2 neto. Beneficio de 2 pequeñas terrazas. Mamad y estacionamiento. Completamente renovado. Inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir