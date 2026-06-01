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Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche

Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$4,05M
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ID: 37427
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Dirección
    Shlomo VeChaya Angel, 19

Sobre el complejo

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Apartamento situado en una zona muy solicitada en Kfar Saba Yerouka. En un edificio boutique de 4 plantas a 2 minutos de Raanana, Canyon Ha Yerouka y todas las comodidades. Muy bonita superficie de 135 m2 red [179 m2 arnona]. Gran salón con vistas a un mirpeset de 26 m2. Disfrutamos del sol por la mañana. Las habitaciones son amplias. 2 baños, 1 aseo de invitados, 1 zona de cocina abierta, 1 parking subterráneo y una bodega. Pida ser un poco renovado.

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