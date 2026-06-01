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Barrio residencial Pres de la mer magnifique penthouse entierement meuble avec piscine sur le toit

Tel-Aviv, Israel
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$11,50M
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ID: 37381
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

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En el antiguo norte de Tel Aviv, cerca del mar con vistas al mar, magnífico ático totalmente amueblado con piscina en la azotea. ¡La vista al mar es increíble! Disponible inmediatamente. Para más información, póngase en contacto conmigo en privado. Aya en el Viejo Norte de Tel Aviv, cerca del mar con una impresionante vista al mar, un hermoso ático totalmente amueblado con una piscina en la azotea. ¡La vista del mar es un disparo absoluto! Disponible para el traslado inmediato. Para más información, contácteme en privado. aya

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