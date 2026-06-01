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Barrio residencial Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israel
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$3,60M
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ID: 37204
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 238

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Venta exclusiva: 238 Ben Yehuda Street, Tel Aviv ¡En un barrio tranquilo! En una ubicación muy solicitada, a pocos minutos del mar y el paseo marítimo, un apartamento reformado y excepcional de 2 habitaciones que ofrece un gran potencial para el desarrollo ▪️ 67 m2 ▪️ Tercer piso (galería + 2) ▪️ Pequeño ascensor en el edificio ▪️ Renovado y brillante ▪️ 1 baño + 2 aseos ▪️ Vivienda en el edificio ▪️ Actualmente alquilado 7.800 NIS al mes con un nuevo contrato de arrendamiento de un año y una cláusula de terminación anticipada de tres meses – también ideal para inversores ✨ Principales activos: permiso de construcción (TAMA) ya depositado en el ayuntamiento, con un contrato firmado por los inquilinos con el constructor Yaez. Solicitud de permisos de construcción en marcha desde el ayuntamiento. Como parte de este proyecto, se planea añadir un balcón de unos 10 m2, así como una posible extensión del apartamento de unos 5 m2 + 250.000 shekels para trabajos de renovación.

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