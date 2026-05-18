  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Projet neuf proche kikar

Barrio residencial Projet neuf proche kikar

Netanya, Israel
de
$3,69M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 36696
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Moshe Smilansky, 40

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Smilansky Netanya Project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Marketing en Venta Pre En el centro ciudad de Netanya Cerca de los inicios, sinagoga,gan y frente al parque de Jerusalén Situado a menos de 5 minutos a pie del kikar El proyecto es realizado por uno de los constructores más conocidos de Netanya Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas Te ofrecemos apartamentos 4 habitaciones 107m2 más 61 m2 terraza Terraza de orientación noreste soccah 1 piso 4 habitaciones 115 m2 más 22m2 terraza Orientación sureste 5 habitaciones de 116 m2 más 22 m2 de terraza Orientación Sur-Oeste 5 habitaciones de 129 m2 más 22 m2 terraza North West Orientación Inicio de trabajo Junio 2026 Duración del trabajo 42 meses El proyecto 9 netanya no tiene manmquer

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial TrEs bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$359,100
Barrio residencial Projet neuf hadera
Hadera, Israel
de
$1,99M
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$786,600
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
de
$1
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$1,03M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,69M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$1,24M
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habita…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Barrio residencial Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Barrio residencial Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Barrio residencial Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$4,38M
Torre residencial de alta gama en el corazón de Tel Aviv. 153m2 espacio habitable + 14m2 terraza con vistas al mar. 2 bodegas + 2 plazas de aparcamiento. Sala de deportes, piscina, guardia 24 horas al día. Acabados muy altos
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exceptionnel
Barrio residencial Exceptionnel
Barrio residencial Exceptionnel
Barrio residencial Exceptionnel
Barrio residencial Exceptionnel
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel
Barrio residencial Exceptionnel
Ascalón, Israel
de
$605,340
EXCEPTIONAL Vista marítima eterna Primera línea frente al mar Pequeño edificio de 3 plantas Apartamento 3 habitaciones de 60m2 + 20m2 terraza Producto muy bueno para una alya frente al mar, o inversión a largo plazo o Airbnb
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir