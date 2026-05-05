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Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf

Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
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7
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ID: 36271
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shtulim, 62

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En el famoso Park Tlv. Apartamento de 4 habitaciones en un nuevo edificio, 100 m2 con terraza 3 dormitorios + amplio salón 2 baños 17a planta con 2 baños, SHORT SIGHT 3 ascensores estacionamiento No te pierdas, gran inversión.

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Tel-Aviv, Israel
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