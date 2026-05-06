  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Rez de jardin jamais habite

Barrio residencial Rez de jardin jamais habite

Ascalón, Israel
de
$867,000
6/5/26
$867,000
5/5/26
$861,900
;
5
Dejar una solicitud
ID: 35661
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Piso de jardín 5 habitaciones con aire acondicionado central, nunca habitadas.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Dans la city appartement 4 chambres
Ascalón, Israel
de
$598,400
Barrio residencial a quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre le plus luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
de
$1
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Herzliya, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$875,160
Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$10,500
Está viendo
Barrio residencial Rez de jardin jamais habite
Ascalón, Israel
de
$867,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$3,85M
Venta exclusiva en la calle Antigonus, cerca del parque Hayarkon y Kikar Milano. Espléndido 3 habitaciones de 62m2 + 10 m2 balcón. Situado en la 4a planta de un edificio que actualmente está siendo renovado, listo en 6 meses. 2 dormitorios y un baño. Vista abierta y muy brillante
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement immense
Barrio residencial Appartement immense
Barrio residencial Appartement immense
Barrio residencial Appartement immense
Barrio residencial Appartement immense
Mostrar todo Barrio residencial Appartement immense
Barrio residencial Appartement immense
Ascalón, Israel
de
$1,19M
Venta – Excepcional apartamento en Ciudad, Ashdod Descubra esta única 5 habitaciones de 183 m2, en 2 plantas, ofreciendo volúmenes raros y confort absoluto. ✨ Aspectos destacados del apartamento: • Área generosa de 183 m2 en dos niveles • Vista abierta y agradable • Dos dormitorios princip…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Apartamento completamente reformado. Edificio con ascensor / digicode. Amueblado y equipado. A cinco minutos del mar. Disponible inmediatamente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir