Barrio residencial A ne pas manquer bel appartement clair haut standing neuf projet de qualite

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Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya.
El proyecto se encuentra en la nueva llamada de distrito Ir Yamim en Hadasha frente a Yamim
Nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamim, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre y la gran sinagoga de Poleg.
Características del proyecto
La prestigiosa torre residencial estará rodeada de jardines y parque de juegos privados en la residencia
Yuvalim project meets all environmental and economic standards
Un hermoso vestíbulo de una hermosa altura
Presentará un puesto de guardia y decoración por un designado
4 ascensores de lujo ultra rápidos y modernos
En el complejo Yuvalim disfrutarás de instalaciones de fitness, jardín bien mantenido, zonas de relajación.
El proyecto está acompañado por una Garantía
Características del apartamento
Apartamento de 3 habitaciones con una superficie de
80 m2 más una terraza de 11m2
Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de
106m2 más una terraza de 12m2
Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de
118/132 m2 más una terraza de 15m2
Servicio interior muy lujoso
Azulejos de granito de cerámica 80/80
Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir.
Azulejos, parquet o teca
Aire acondicionado central.
Puertas interiores de alta calidad
Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol
Azulejos de baño.
Inodoros colgantes
Home cinema preparation
Tiendas eléctricas en toda la casa
Válvula mezcladora de calidad
Apartamento vendido con plaza de aparcamiento
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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