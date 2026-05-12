Barrio residencial A ne pas manquer bel appartement clair haut standing neuf projet de qualite

Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en la nueva llamada de distrito Ir Yamim en Hadasha frente a Yamim Nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamim, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre y la gran sinagoga de Poleg. Características del proyecto La prestigiosa torre residencial estará rodeada de jardines y parque de juegos privados en la residencia Yuvalim project meets all environmental and economic standards Un hermoso vestíbulo de una hermosa altura Presentará un puesto de guardia y decoración por un designado 4 ascensores de lujo ultra rápidos y modernos En el complejo Yuvalim disfrutarás de instalaciones de fitness, jardín bien mantenido, zonas de relajación. El proyecto está acompañado por una Garantía Características del apartamento Apartamento de 3 habitaciones con una superficie de 80 m2 más una terraza de 11m2 Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de 106m2 más una terraza de 12m2 Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de 118/132 m2 más una terraza de 15m2 Servicio interior muy lujoso Azulejos de granito de cerámica 80/80 Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado central. Puertas interiores de alta calidad Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol Azulejos de baño. Inodoros colgantes Home cinema preparation Tiendas eléctricas en toda la casa Válvula mezcladora de calidad Apartamento vendido con plaza de aparcamiento