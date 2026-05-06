Barrio residencial Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous

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Nueva exclusividad, en la categoría "COLLECTION" del Departamento de Lengua Francesa de RE/MAX Hadera ✨BZH
¿Está soñando con una casa familiar de alto nivel en una zona residencial con piscina? ¡No soñes! ¡Esta casa es para ti!
✨ Casa con 5 habitaciones (178 m2)
✨ En una parcela de unos 500 m2 (¡rare!)
✨ majestuoso salón con una magnífica altura de techo!
✨ Hermosa cocina personalizada « Provenza » estilo
✨ Comedor dedicado y luminoso
✨ Master suite en la planta baja con vista a la piscina!
✨ Arriba: 3 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura
✨ En total: 2 cuartos de ducha y 3 aseos
✨ Aire acondicionado individual
✨ Gran terraza exterior con pergola
✨ Excelente piscina de 50 m2 !!
✨ Varios espacios exteriores, un magnífico olivo en la entrada!
✨ Una gran plaza de aparcamiento privado
✨ Situado en el distrito de Bialik/Chlomo, cerca del Yeshiva "Knesset Itz'hak"
✨ Ubicación ideal, muy buscada: tranquila, residencial, cerca del centro de la ciudad, a unos 15 minutos en coche del mar
✨ Escuelas, jardines de infancia, sinagogas y supermercados cerca a pie!
✨ Acceso rápido a las carreteras 4, 2, 6, tren, autobuses...
✨ Simplemente, ¡una casa de ensueño! ¡BZH, vamos a ayudarte a darte cuenta de la tuya!
Para organizar una visita:
Ra'hel Benguigui,
Director del Departamento Francofono de RE/MAX Hadera.
Licencia No 313736
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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