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Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking

Tel-Aviv, Israel
de
$2,53M
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ID: 36035
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David HaMelekh, 33

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Nuevo edificio de construcción de alta gama. Ubicación Premium cerca de todas las comodidades. Aparcamiento subterráneo privado incluido. Contacta con nosotros para más información.

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Tel-Aviv, Israel
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