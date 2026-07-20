  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence calme clair dans rue calme magnifique renove spacieux

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence calme clair dans rue calme magnifique renove spacieux

Tel-Aviv, Israel
de
$1,47M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 38585
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Abarbanel, 54

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,54M
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,72M
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Asdod, Israel
de
$1,80M
Barrio residencial 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,62M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence calme clair dans rue calme magnifique renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,47M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rez de jardin quartier lotan
Barrio residencial Rez de jardin quartier lotan
Barrio residencial Rez de jardin quartier lotan
Barrio residencial Rez de jardin quartier lotan
Barrio residencial Rez de jardin quartier lotan
Barrio residencial Rez de jardin quartier lotan
Barrio residencial Rez de jardin quartier lotan
Ascalón, Israel
de
$475,600
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,28M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lapotheose A vendre a ashdod
Barrio residencial Lapotheose A vendre a ashdod
Barrio residencial Lapotheose A vendre a ashdod
Barrio residencial Lapotheose A vendre a ashdod
Barrio residencial Lapotheose A vendre a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Lapotheose A vendre a ashdod
Barrio residencial Lapotheose A vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,14M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir