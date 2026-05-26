Barrio residencial Villa dexception A ashdod

Una propiedad rara y prestigiosa que combina elegancia, volúmenes impresionantes y servicios ultra-alto. Construida en una parcela de 600 m2, esta magnífica villa desarrolla 350 m2 de espacio habitable diseñado en cada detalle para ofrecer absoluta comodidad y un arte único de vivir. Zonas de recepción místicas, acabados lujosos, materiales nobles, cocina de lujo, amplias suites y un brillo excepcional crean un ambiente refinado y exclusivo. En el exterior, una magnífica piscina privada encaja perfectamente en un ambiente íntimo y elegante, ideal para recibir y disfrutar de todo el clima de Ashdod. Una dirección rara para una clientela exigente que busca una propiedad excepcional que combina prestigio, comodidad y calidad impecable.