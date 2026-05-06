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Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025

Tel-Aviv, Israel
de
$5,65M
;
11
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ID: 35852
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 61

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Rembrandt Street, cerca de la plaza Rabin y a unos 1 km del mar, en un ambiente central y buscado cerca del ayuntamiento y del centro médico Ichilov (muy central y área buscada con fuerte demanda de alquiler y patrimonio). - Situado en el sexto piso de un nuevo edificio entregado en 2025, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una superficie de 68 m2. - El espacio habitable es moderno y luminoso, con servicios recientes y de calidad. - Hermosa terraza de 14 m2, ideal para disfrutar del exterior. - El apartamento incluye un baño con aseo y una mamá con vestidor integrado personalizado. - Una plaza de aparcamiento completa esta propiedad, rara en esta zona.

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