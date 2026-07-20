  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial 4 pieces neuf central vue magnifique

Barrio residencial 4 pieces neuf central vue magnifique

Jerusalén, Israel
de
$1,38M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 38452
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Kiryat Moshe, 1

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rue calme dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Barrio residencial 3 pieces balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,74M
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
de
$980,720
Barrio residencial Superbe appartement dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Opportunite exceptionnelle
Jerusalén, Israel
de
$1,36M
Está viendo
Barrio residencial 4 pieces neuf central vue magnifique
Jerusalén, Israel
de
$1,38M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Mostrar todo Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Bat Yam, Israel
de
$2,46M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Barrio residencial Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Barrio residencial Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Barrio residencial Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Barrio residencial Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Barrio residencial Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Tel-Aviv, Israel
de
$1,04M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Barrio residencial Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Barrio residencial Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Barrio residencial Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Barrio residencial Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Barrio residencial Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir