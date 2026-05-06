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Barrio residencial Appartement dexception a vendre a ashdod quartier youd bet

Asdod, Israel
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ID: 35718
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Shevet Naftali, 15

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Excepcional apartamento en Ashdod – Youd Bet District Situado en la calle Shevet Naftali, en una de las zonas más buscadas de Ashdod, descubra este amplio apartamento de 152 m2 convertido de 5 habitaciones en una elegante 4 habitaciones que ofrecen hermosos volúmenes y una distribución ideal para una vida familiar cómoda. Situado en la tercera planta, el apartamento disfruta de un agradable 12 m2 mirpeset que le permite disfrutar plenamente del aire libre. Los espacios vivos son luminosos, generosos y perfectamente adaptados a un estilo de vida moderno. Su ubicación privilegiada en el distrito de Youd Bet le sitúa en las inmediaciones de todas las comodidades: tiendas, escuelas, transporte, parques e intereses de la ciudad. Una rara oportunidad para adquirir una amplia propiedad en uno de los barrios más populares de Ashdod.

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