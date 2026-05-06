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Barrio residencial Grand 5 pieces de standing rothschild

Tel-Aviv, Israel
de
$2,55M
6/5/26
$2,55M
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$2,53M
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ID: 35637
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 35

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En un edificio renovado con ascensor a 2 pasos de Rothschild, calle tranquila y verde. 140 m2 / 4 dormitorios, 2 baño / 2 aseos + balcón terraza en la calle. 4 orientaciones aéreas, sólo arriba.

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Tel-Aviv, Israel
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