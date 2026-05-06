Barrio residencial Nouveau projet a katamon jerusalem

Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canyon Hadar, cerca de Emek Refaim. Edificio de siete plantas disponible en marzo de 2026. Pinoui/binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunicador. Apartamentos de 4 habitaciones, planta baja de jardín: 131 m2 y 28 m2 de jardín a 5,270,000 sh, 4 habitaciones 113 m2 y 35 m2 de jardín a 4,720.000 sh. Los precios están sujetos a cambios y no incluyen nuestras tarifas de agencia que son 2% excluyendo los impuestos. Para más información o para organizar una visita.