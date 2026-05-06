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Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur

Asdod, Israel
de
$748,000
6/5/26
$748,000
5/5/26
$743,600
;
9
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ID: 35711
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaAtzmaut, 101

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Venta en Ashdod : ¡Un verdadero favorito! Apartamento de 4 habitaciones – 128 m2 con balcón de 10 m2 que ofrece una vista completamente sin obstáculos del parque, sin ninguna vis-à-vis. Situado en una residencia solicitada de 8 plantas, con 2 ascensores incluyendo un ascensor de Shabat, el apartamento tiene aire acondicionado, aparcamiento privado y una entrada inmediatamente disponible. Ubicación estratégica, cerca de todas las comodidades. Precio mostrado: 2 500 000 Un caso raro en el mercado, para ser incautado sin demora.

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Asdod, Israel
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