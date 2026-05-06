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Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35679
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 57

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Venta exclusiva En el corazón de la ciudad, 57 rue Melchett Cerca de Ben Zion Boulevard y a pocos pasos de Rothschild Boulevard En un nuevo edificio boutique Magnífico ático dúplex, con buen gusto 4 habitaciones, 5a planta, vista oeste 112 m2 + unos 32 m2 soleados terrazas Nivel inferior: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con una pequeña terraza soleada, y aseos separados. Arriba: Una amplia zona de estar luminosa que incluye cocina y salón, con acceso a una terraza soleada. Una bodega de 12 m2, un ascensor y una plaza de aparcamiento en el sótano. El edificio también cuenta con una bicicleta y un salón de paseos.

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Tel-Aviv, Israel
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