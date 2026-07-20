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Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa

Netanya, Israel
de
$880,680
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ID: 38382
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Shaul HaMelekh, 1

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Apartamento en venta en Netanya, a pocos pasos del mar y Blvd Nitsa. Edificio bien mantenido con hermoso hall de entrada y sala de bicicletas. 4a planta con ascensor. 3 habitaciones muy espaciosas. 2 baños. 92m2. Vista al mar. 4 exposiciones. Aire acondicionado en cada habitación. Calma y brillante. Miklat en el edificio. 1 garaje cerrado para coche + almacenamiento. Vendido amueblado y equipado, todo lo que tienes que hacer es venir con las maletas! Genial para una inversión como vivir allí. Precio: 2.685.000sh

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Netanya, Israel
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