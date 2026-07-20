Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa

Apartamento en venta en Netanya, a pocos pasos del mar y Blvd Nitsa. Edificio bien mantenido con hermoso hall de entrada y sala de bicicletas. 4a planta con ascensor. 3 habitaciones muy espaciosas. 2 baños. 92m2. Vista al mar. 4 exposiciones. Aire acondicionado en cada habitación. Calma y brillante. Miklat en el edificio. 1 garaje cerrado para coche + almacenamiento. Vendido amueblado y equipado, todo lo que tienes que hacer es venir con las maletas! Genial para una inversión como vivir allí. Precio: 2.685.000sh