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Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces

Ascalón, Israel
de
$567,800
6/5/26
$567,800
5/5/26
$564,460
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ID: 35645
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

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District City - Duplex 4 habitaciones

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Ascalón, Israel
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