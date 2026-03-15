  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Nouveau programme residentiel a ashdod 6 arrondissement

Barrio residencial Nouveau programme residentiel a ashdod 6 arrondissement

Asdod, Israel
de
$479,655
;
3
Dejar una solicitud
ID: 34959
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Michashvili

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$329,175
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Israel
de
$3,65M
Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,45M
Barrio residencial Bonne occasion
Jerusalén, Israel
de
$937,365
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Está viendo
Barrio residencial Nouveau programme residentiel a ashdod 6 arrondissement
Asdod, Israel
de
$479,655
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanya, Israel
de
$1,25M
Descubra nuestro nuevo proyecto preventa, comercializado por Mardochee Khayat, su nuevo especialista en proyectos. Situado en el prestigioso barrio de Netanya, Ramat Poleg, nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamam, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Apartamento de 4 habitaciones, 77 m2 + 16 m2 balcón, con Mamad y aparcamiento en el prestigioso Tour 3 del proyecto GINDI que ofrece servicios de lujo - Acceso de techo - GYM - Piscina y muchos más
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
Venta exclusiva, Cerca de Rabin Square y Han Boulevard 44 Ibn Gabirol Street En un edificio seguro con sistema de vibración y alarma En el tercer piso, tranquilo y agradable Amplio apartamento reformado de 2 dormitorios + terraza solarium 68 m2 + unos 5 m2 de terraza Un amplio dormitorio, ve…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir