Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
¡Nuevo en el mercado!
En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot.
En un edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat.
Magnífico apartamento de 3 habitaciones de 85 m2, con 8 m2 de terraza.
Una verdadera joya:
• Cocina separada y de alta gama
• Sala fuerte (Mamad)
• Suite parental con baño privado
• Baño adicional
• Calefacción terrestre
• Aire acondicionado VRF individual en cada habitación
• Smart Home System
• Aparcamiento subterráneo privado
• Cave
Entrada inmediata.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo