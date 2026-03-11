  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim

Jerusalén, Israel
$2,571
8
ID: 34394
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avital, 15

Sobre el complejo

¡Nuevo en el mercado! En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Magnífico apartamento de 3 habitaciones de 85 m2, con 8 m2 de terraza. Una verdadera joya: • Cocina separada y de alta gama • Sala fuerte (Mamad) • Suite parental con baño privado • Baño adicional • Calefacción terrestre • Aire acondicionado VRF individual en cada habitación • Smart Home System • Aparcamiento subterráneo privado • Cave Entrada inmediata.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

