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Barrio residencial Appartement a louer en centre ville

Jerusalén, Israel
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ID: 35023
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
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    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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En un edificio boutique (5/4) Apartamento 2 habitaciones – 36 m2 4 m2 balcón Apartamento luminoso, amplio y totalmente amueblado Equipo: Sofa cama, armario, mesa de comedor, placas de gas, horno, nevera, lavavajillas, lavadora, 2 camas individuales Edificio con ascensor de Shabat Cargos (vaad bait): 240 / mes Arnona: alrededor de 3.000

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Jerusalén, Israel
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