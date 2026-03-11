  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Belle maison en centre ville piscine

Barrio residencial Belle maison en centre ville piscine

Ra'anana, Israel
de
$4,36M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34327
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ostrovski, 33

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Muy bonita casa con piscina situada en el centro de la ciudad de Raanana. Bonitos beneficios. Calle tranquila. 7 habitaciones incluyendo 3 suites. sótano muy grande .450 m2 de espacio habitable y 455 m2 de tierra. Aparcamiento. .

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$573,705
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$984,390
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$768,075
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,10M
Está viendo
Barrio residencial Belle maison en centre ville piscine
Ra'anana, Israel
de
$4,36M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Herzog 21 Kiryat Shmuel, comienzo de Rehavia 6a planta Ascensor Apartamento de 3 habitaciones Baño con ducha Balcón con vistas impresionantes Tejado privado con cocina exterior, jacuzzi y espectacular vista Habitación asegurada (Mamad) Totalmente amueblado Diseño arquitectónico
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Apartamento de 4 habitaciones, 77 m2 + 16 m2 balcón, con Mamad y aparcamiento en el prestigioso Tour 3 del proyecto GINDI que ofrece servicios de lujo - Acceso de techo - GYM - Piscina y muchos más
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$1,14M
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habita…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir