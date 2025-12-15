Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv
Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim.
Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años.
Nuevo edificio de 6.5 plantas (RDC, 5 plantas, ático), construcción verde y materiales premium (altas normas de materiales).
Cada apartamento tiene un MAMAD/MAMAK y un aparcamiento privado no automático.
Vista al mar desde el primer piso, rara en esta zona.
Tienda arquitectura, vivienda limitada, privacidad y exclusividad.
Amplia selección de tipologías: jardín, 4 habitaciones, áticos con piscina.
Personalización completa de los diseños y acabados para un apartamento personalizado.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
