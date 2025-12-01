Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana , un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad.
Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27
Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra:
Las mejores escuelas
Centro de la ciudad y tiendas
Parques y espacios verdes
Transporte y servicios diarios
3 Buildings Standing Shop
Arquitectura contemporánea
Apartamentos excepcionales:
4 habitaciones – aprox 96 m2 + buen balcón
5 habitaciones – aprox. 131 m2 + balcón generoso
Luminosos salones, grandes ventanas, cocinas modernas de lujo.
Un entorno de vida buscado por las familias franquistas israelíes.
¿Por qué invertir aquí?
• Dirección prestigiada en Raanana
• Alto patrimonio Value Project
• Calidad impecable del fabricante
• Fuerte demanda de alquiler y reventa
Localización en el mapa
Ra'anana, Israel
