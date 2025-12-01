  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Ra'anana, Israel
de
$1,29M
;
6
ID: 32960
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/12/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana , un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: Las mejores escuelas Centro de la ciudad y tiendas Parques y espacios verdes Transporte y servicios diarios 3 Buildings Standing Shop Arquitectura contemporánea Apartamentos excepcionales: 4 habitaciones – aprox 96 m2 + buen balcón 5 habitaciones – aprox. 131 m2 + balcón generoso Luminosos salones, grandes ventanas, cocinas modernas de lujo. Un entorno de vida buscado por las familias franquistas israelíes. ¿Por qué invertir aquí? • Dirección prestigiada en Raanana • Alto patrimonio Value Project • Calidad impecable del fabricante • Fuerte demanda de alquiler y reventa

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanya, Israel
de
$773,508
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$887,415
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$649,005
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Israel
de
$953,640
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,29M
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y re…
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$715,230
Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Asdod, Israel
de
$680,793
Nuevo programa en construcción en "Ashdod Park", nuevo barrio con más de 2700 apartamentos en construcción, así como toda la infraestructura necesaria. Cada apartamento con balcón, aparcamiento y aire acondicionado. Posibilidad de pagar 10% y balance 3 meses antes de la entrega, sin índices …
Immobilier.co.il
