  4. Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$5,13M
4
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Otros complejos
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,42M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanya, Israel
de
$884,705
Descubra nuestro nuevo proyecto preventa, comercializado por Mardochee Khayat, su nuevo especialista en proyectos. Situado en el prestigioso barrio de Netanya, Ramat Poleg, nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamam, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre…
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,35M
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra As…
