Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Asdod, Israel
$2,25M
26/8/25
$2,25M
14/7/25
$2,11M
5
ID: 26799
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única

Localización en el mapa

Asdod, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
