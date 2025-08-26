Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 con terraza de 18m2 Precio: 2.350.000sh 4 habitaciones 93m2 con terraza entre 11 y 13m2 Precio desde 3.300.000sh 3 ambiente ático 90m2 con terraza de 34m2 - 8a planta Precio : 3.450.000sh Ático 4 habitaciones 93m2 con terraza de 25m2 - 8a planta Precio :3,800,000sh Ático 4 habitaciones 95m2 con terraza de 14m2 - 15a planta Precio : 3.880.000sh Planta baja 4 habitaciones 96m2 con terraza 24m2 Precio desde 3.000.000sh a 3.500.000sh (construcción 8 plantas) 4 habitaciones 93m2 con terraza de 11m2 – 6a planta (construcción 8 plantas) Precio : 3.250.000sh Estos precios no incluyen nuestros honorarios de agencia que son 2% excluyendo impuestos Los precios pueden estar sujetos a cambios Para más información o para organizar una visita, Llámanos al 054 946 1963 Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados. Para más información contácteme