  4. Barrio residencial Bat yam cote mer

Barrio residencial Bat yam cote mer

Bat Yam, Israel
$1,38M
5
ID: 27514
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Muy hermosa tienda en bate Yam situado a 1200 mi pie del mar, cerca de la estación de tren y tranvía. Gran opción de apartamento de 2 habitaciones en Loft Penthouse. Precios muy interesantes Calendario flexible entrega 2027

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel

Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,58M
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Asdod, Israel
de
$1,28M
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
Barrio residencial Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
de
$1,38M
Bat Yam, Israel
de
$964,500
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Nuevo proyecto inmobiliario en el distrito de Mekor Haim, edificio de 9 plantas con hermosos beneficios interiores y exteriores. estacionamiento para cada apartamento. Ubicación ideal , cerca del parque Hamesila , el futuro tranvía y a pocos pasos del distrito Baka y Mochava. Germanit. Gran …
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Nuevo proyecto en Holyland Jerusalem, situado en un edificio de 30 plantas, cerca de Bayit Vegan y Ramat Sharet y a 5 minutos del Cañón de Malha y la carretera que conduce a toda Jerusalén lobby de lujo con 4 ascensores, guardia y gimnasio. Estacionamiento y bodega para cada apartamento Ent…
