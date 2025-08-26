  1. Realting.com
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Netanya, Israel
$1,05M
26/8/25
$1,05M
14/7/25
$983,150
6
ID: 26855
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Dizengoff 43 es un edificio boutique situado estratégicamente a 2 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos a pie de la playa Ven a vivir a los pies de Kikar y todas estas tiendas Características del proyecto El AGENCIS le presenta un edificio boutique con arquitectura contemporánea con vestíbulo doble de alto rendimiento decorado por arquitecto 2 ascensores incluyendo un aparcamiento subterráneo Recubrimiento de aluminio blanco Cada apartamento se vende con una plaza de aparcamiento Características del apartamento 4 habitaciones apartamento costa Superficie de 107 m2 más una terraza de 12m2 4 habitación apartamento fachada Superficie de 107 m2 más una terraza de 12m2 4 habitación apartamento fachada Superficie de 115 m2 más una terraza de 14m2 5 habitaciones apartamento costa Superficie de 126 m2 más una terraza de 13.4 m2 Servicio interior muy lujoso Azulejos de granito de cerámica 80/80 Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado centralizado última generación. Puertas interiores de alta calidad Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol Azulejos de baño hasta el techo Inodoros colgantes Home cinema preparation Tiendas eléctricas en toda la casa Válvula mezcladora de calidad Para todas las visitas, póngase en contacto conmigo.

Localización en el mapa

Netanya, Israel

