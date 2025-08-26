  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Netanya, Israel
de
$1,16M
26/8/25
$1,16M
14/7/25
$1,08M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 26868
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Buscando un nuevo proyecto en netanya Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya a los pies del kikar el proyecto se encuentra en el corazón de la ciudad en una ubicación más codiciada de Netanya. Vivir en un proyecto nueve netanya Características del proyecto La arquitectura de la torre residencial, el diseño moderno y la accesibilidad del proyecto lo convierten en un lugar muy codiciado Todo está a un alcance fácil y accesible a pie Rendimiento de alto nivel decorado por el diseñador 2 ascensores ultra rápidos y modernos incluyendo un chabbatic Cada apartamento se vende con un aparcamiento subterráneo revestimiento exterior de aluminio blanco Construcción iniciada Cuestión mayo/junio 2025 Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de fijación Puerta interior de calidad Cocina personalizable Wc suspended Tiendas eléctricas en toda la casa Apartamento de 2 piezas 60 m2+20m2 Apartamento de 4 habitaciones 110m2+22m2 Vistas impresionantes del kikar y el mar Ven a visitar tu futuro apartamento

Localización en el mapa

Netanya, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$705,000
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$996,000
Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
de
$405,000
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$717,000
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Israel
de
$1,20M
Está viendo
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Israel
de
$1,16M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$1,02M
Estamos encantados de presentar su futuro apartamento, situado en el nuevo barrio de Shimon Peres en Ashdod. Ofertas especiales & condiciones de pago : Apartamentos de 4 habitaciones Superficie: 122 m2 de superficie + 14 m2 de terraza Precio desde 3 140 000 Apartamentos 5 habitaciones Super…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Mostrar todo Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
En el corazón de Bait Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de 3 habitaciones al ático y planta baja
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir