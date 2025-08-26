Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén
Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados.
10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas.
Con un hermoso parque que incluye parque infantil, así como varias tiendas cercanas situadas en un centro comercial, situado en el corazón de Talpiot, cerca de las carreteras, el tranvía está a 15 minutos a pie de Baka.
Este proyecto ofrece apartamentos de 2 a 5 habitaciones, planta baja, mini áticos y áticos.
Disponible en dic 2026
3 p 77m2 y 8.4m2 terraza
3 p 81m2 y entre 8 y 12m2 terraza
3 p 87m2 y 10 m2 de terraza
4 p 105m2 y entre 12 y 18m2
4 p 98m2 y terraza entre 10 y 13m2
4 p102m2 y terraza entre 10 y 13m2
5 p 122m2 y terraza entre 13 y 16m2
Los precios comienzan a 2.775.000 sh y cada apartamento viene con bodega y estacionamiento
4 habitaciones de 105m2 con terraza de 13m2, aparcamiento y sótano de la primera planta
Precio desde 3.754.000 sh
Ático de 4 habitaciones de 140m2 con hermosa terraza de 33m2.
Mini ático de 4 habitaciones de 136m2 con hermosa terraza de 118m2
Método de pago:
15% en la firma
15% cada 5 meses
15% en entrega clave
(Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% HT)
Para más información o para organizar una visita,
Llámanos sin esperar al siguiente número: Simone
Simex Realice su Agencia Inmobiliaria en Israel
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo