Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove

Yedidia Frankel Project 40
Edificio clasificado sólo donde se rehabilitará la fachada (el resto será una nueva construcción) ubicada en Herzl 82
Yedidia Frankel en el nuevo VIBE en Tel Aviv en el corazón del animado distrito de Florentine
Proyecto de tienda de 6 plantas
Venta
2 tiendas
2 habitaciones con terraza desde 2.900.000 Nis
3 habitaciones con terrazas desde 4.250.000 Nis
Permisos de construcción previstos en 6 meses
Entrega dentro de 24 meses desde la obtención de permisos de construcción
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
