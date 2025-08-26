  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove

Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove

Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
26/8/25
$1,46M
14/7/25
$1,36M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 26932
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Yedidia Frankel Project 40 Edificio clasificado sólo donde se rehabilitará la fachada (el resto será una nueva construcción) ubicada en Herzl 82 Yedidia Frankel en el nuevo VIBE en Tel Aviv en el corazón del animado distrito de Florentine Proyecto de tienda de 6 plantas Venta 2 tiendas 2 habitaciones con terraza desde 2.900.000 Nis 3 habitaciones con terrazas desde 4.250.000 Nis Permisos de construcción previstos en 6 meses Entrega dentro de 24 meses desde la obtención de permisos de construcción

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanya, Israel
de
$876,000
Barrio residencial Michkenot ahouma
Jerusalén, Israel
de
$987,000
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$646,800
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,23M
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Israel
de
$1,16M
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
de
$1,14M
PROYECTO MAGNIFICO NEUF en BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR with ALL ITS TRADES AND RUE ATSMAOUT
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$2,25M
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra As…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$2,25M
El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir