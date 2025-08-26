  1. Realting.com
  Israel
  Jerusalén
  Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

$974,400
6
ID: 26829
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Proyecto residencial en kiriat Menahem bordeando kiriat yovel consta de 2 torres de 31 plantas y 3 edificios de 9 plantas, el proyecto se encuentra al pie del nuevo Tramway. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a ático. estacionamiento para cada apartamento. Horario flexible con facilidad de pago. Entregado 4 años.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Está viendo
