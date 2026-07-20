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Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire

Netanya, Israel
de
$934,800
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ID: 38378
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Nitsa, 34

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Apartamento en venta en Netanya, cerca de Nitsa y el mar! Edificio nuevo y de calidad con gimnasio y sala de fiestas. Planta 12 con ascensores. 4 habitaciones, 2 baños. 97m2 + 12m2 terraza. Vista al mar. 2 plazas de aparcamiento, 1 bodega. Precio: 2 850 000

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Netanya, Israel
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