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Barrio residencial Balcon sur la mer haut standing magnifique

Netanya, Israel
de
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ID: 38681
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

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Netanya, Israel
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