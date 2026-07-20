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Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah

Netanya, Israel
de
$751,120
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ID: 38305
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Israel Zangvil, 19

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Nuevo Mini Ático en venta en Netanya centro! Nuevo edificio con hermoso vestíbulo! 13a planta con 3 ascensores 3 piezas 2 baños 93m2 + 13m2 terraza Soccah con vista al mar 1 estacionamiento Precio: 2.290.000sh Vacío de carga : 450sh/mes Arnona: 500sh/mes Para más información: Israel: 052,577,50,44 Francia : 01,77,38,01,19

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Netanya, Israel
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