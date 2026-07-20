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Barrio residencial Immeuble neuf centre ville

Netanya, Israel
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ID: 38347
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Shoham, 11

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Apartamento en venta en el centro de Netanya, cerca de Shuk, Mall y estación central de autobuses. Nuevo edificio con jardín exclusivo al edificio y sala de fiestas. 9a planta en 12, con 2 ascensores. 4 habitaciones, 2 baños. 113 m2 + 15 m2 de mirpeset. 1 plaza de aparcamiento. 1 sótano. Precio: 2.390.000

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Netanya, Israel
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