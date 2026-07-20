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Barrio residencial Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya

Netanya, Israel
de
$2,460
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ID: 38303
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

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Referencia: TL 2677 Distrito: Florentine, muy buena ubicación, cerca de todas las comodidades Apartamento situado en el proyecto Studio, rue Salame Niza 3 piezas incluyendo mamád Superficie de 70 m2 Terraza de 12 m2 5a planta con ascensor Aire acondicionado Aparcamiento privado

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Netanya, Israel
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