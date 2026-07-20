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Barrio residencial Maison authentique pleine de potentiel

Netanya, Israel
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ID: 38325
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kadesh, 10

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Casa auténtica en venta en Netanya, en una calle tranquila y verde cerca de la calle Sharet en el norte de Netanya. 450m2 de tierra, 320m2 de espacio habitable. Hermoso jardín con árboles frutales. 7 habitaciones, 2 suites parentales incluyendo una con vestidor, 3 baños, 4 W.C. Tranquilo y luminoso, vista abierta. 3 unidades de alquiler en la República Democrática del Congo con ingresos de 8500 sh/mes. Una casa llena de potencial. Casa alquilada a 11.000 sh/mes.

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