  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Penthouse au pied du kikar

Barrio residencial Penthouse au pied du kikar

Netanya, Israel
de
$3,08M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 38475
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 11

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial A louer appartement 3 pieces a ashdod quartier city
Asdod, Israel
de
$1,870
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem residence
Jerusalén, Israel
de
$2,690
Barrio residencial Situe quartier kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$8,66M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Netanya, Israel
de
$3,08M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Mostrar todo Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,11M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer appartement spacieux renove et lumineux dans quartier calme
Barrio residencial A ne pas manquer appartement spacieux renove et lumineux dans quartier calme
Barrio residencial A ne pas manquer appartement spacieux renove et lumineux dans quartier calme
Barrio residencial A ne pas manquer appartement spacieux renove et lumineux dans quartier calme
Barrio residencial A ne pas manquer appartement spacieux renove et lumineux dans quartier calme
Tel-Aviv, Israel
de
$2,26M
Ideal para una gran familia! Situado entre Namal Tel Aviv y el distrito de Basilea. 4 habitaciones de 105 m2 con terraza, aparcamiento y ascensor. Vista abierta al jardín. Edificio reciente. Precio a negociar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nahalaot appartement divise
Barrio residencial Nahalaot appartement divise
Barrio residencial Nahalaot appartement divise
Barrio residencial Nahalaot appartement divise
Barrio residencial Nahalaot appartement divise
Mostrar todo Barrio residencial Nahalaot appartement divise
Barrio residencial Nahalaot appartement divise
Jerusalén, Israel
de
$1,31M
Apartamento en venta en Jerusalén, en el distrito de Nahalaot cerca de Sacher Park y Shuk. Primera planta con ascensor. 75m2 + 10m2 de balcones. Dividido en 2 apartamentos: 2 habitaciones de 45m2 + balcón, estudio de 30m2 + balcón. 2 baños. Soccah Terrace. Alquilado a las 12 000h/mes. Precio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir