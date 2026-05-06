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Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya

Netanya, Israel
de
$1,03M
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9
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ID: 35991
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

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Park HaYam, Netanya, cerca del mar. Apartamento nuevo de 102 m2 + terraza 14 m2, 10° piso, 4 habitaciones. Proyecto Electra, torre moderna de 30 plantas. Parking + bodega, entrada inmediata. Zona familiar, cerca de tiendas, escuelas y playas. Precio: 3.050.000 (precio promocional 3.390.000)

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Netanya, Israel
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