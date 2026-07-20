  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer

Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer

Netanya, Israel
de
$2,46M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 38689
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Michkenot haouma prix en baisse
Jerusalén, Israel
de
$1,95M
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans une petite rue calme a deux pas de dizengoff et basel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Barrio residencial Yaffo nord complexe avec piscine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$2,46M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Villa spacieuse avec de belles prestations accueillante et confortable
Barrio residencial Villa spacieuse avec de belles prestations accueillante et confortable
Barrio residencial Villa spacieuse avec de belles prestations accueillante et confortable
Barrio residencial Villa spacieuse avec de belles prestations accueillante et confortable
Barrio residencial Villa spacieuse avec de belles prestations accueillante et confortable
Asdod, Israel
de
$1,51M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec terrasse calme proche de la rue shenkine A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec terrasse calme proche de la rue shenkine A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec terrasse calme proche de la rue shenkine A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec terrasse calme proche de la rue shenkine A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec terrasse calme proche de la rue shenkine A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,84M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a prix exceptionnel a givat mordechai jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a prix exceptionnel a givat mordechai jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a prix exceptionnel a givat mordechai jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a prix exceptionnel a givat mordechai jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a prix exceptionnel a givat mordechai jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a prix exceptionnel a givat mordechai jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a prix exceptionnel a givat mordechai jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$875,760
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir