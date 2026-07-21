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Barrio residencial Nizza proche kikar

Netanya, Israel
de
$754,400
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7
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ID: 38847
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

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edificio renovado - 4 habitaciones -116 m2 con 3 orientaciones - pequeña vista al mar calle tranquila junto a todas las comodidades y el descenso del mar ascensor y estacionamiento cubierto

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Netanya, Israel
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